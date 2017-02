Blumiger Gruß der OÖ Gärtner an die Imkervereine

09.02.2017, 10:34 Uhr

Die Aktion hat einen einfachen aber wichtigen Hintergrund: Ohne Bienen keine Artenvielfalt an Pflanzen. Nur durch eine flächendeckende Bienenhaltung wird eine ausreichende Bestäubung von Pflanzen ermöglicht. "Bereits seit einigen Jahren stellen die OÖ Gärtner ihre Valentins-Grüße unter ein gemeinsames Motto", erklärt Landesgärtnermeister Dietmar Bergmoser zur Valentins-Tour. "Zu diesem Anlass werden jährlich im ganzen Bundesland Einrichtungen, Organisationen oder Institutionen besucht, um diesen 'Danke' für ihre – zumeist freiwillige – Tätigkeit zu sagen."Rund 7.600 Imker beschäftigen sich in Oberösterreich derzeit mit der Betreuung der Bienenvölker. Diese Anzahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Honigernte ist im vergangenen Jahr regional sehr unterschiedlich ausgefallen. Diese reichen von guten Erträgen bis totalen Ausfällen. Besonders die Varroamilbe macht den Imkern zu schaffen: Für diesen Winter wird wieder mit hohen Verlusten bei der Honigernte gerechnet.