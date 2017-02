Fachkräftemangel herrscht auch in der Technik

02.02.2017, 00:00 Uhr

Trends in der Arbeitswelt: Elektrotechnik boomt, Lehrberuf "Metalltechnikerin" immer beliebter.



"Der klassische 'Fachkräftemangel' herrscht auch im Bereich Techniker."

BEZIRK (jmi). Am Begriff "Fachkräftemangel" kommt man selbst im Bereich Technik nicht vorbei. "Es herrscht auch in diesem Sektor eine große Nachfrage", erklärt Gudrun Vera Wimmer vom AMS Grieskirchen. An Ausbildungswegen mangelt es immerhin nicht: Den Weg in die Technik ermöglicht die klassische Lehre genauso wie die mittlere oder höhere technische Schulausbildung.

Welche Technikerberufe am Arbeitsmarkt locken, weiß Wimmer: "Zu den klassischen technischen Berufen zählen in erster Linie Techniker im Baugewerbe und Techniker im Bereich Elektro, Kunststoff, Mechatronik und Maschinenbau. Ebenso kommen Fachkräfte in den Bereichen Metalltechnik und Karosseriebau zum Einsatz." Ob Lehre oder Schule, bestimmte Voraussetzungen sind ein Muss. Zu diesen zählen: logisch-analytisches Denkvermögen, grundsätzliches naturwissenschaftlich-technisches Verständnis, Handgeschicklichkeit, Teamfähigkeit sowie ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein."Im Bezirk Grieskirchen sind vor allem Stellen im Elektrotechnikbereich offen", so Wimmer. Der Trend nach verstärkter Elektrotechnikernachfrage zeigt sich auch österreichweit: Branchenexperten rechnen in diesem Bereich bis 2019 mit guten Wachstums- und Beschäftigungsaussichten. Möglich wird das durch intensive Forschungsarbeit sowie Innovationen in der Elektrotechnik. Der IT-Bereich wächst vor allem in den Sparten Cloud-Computing, Apps und Mobile Anwendungen.Nicht verwunderlich: Je nach Technikbereich liegt der Frauenanteil laut AMS zwischen 18 und 38 Prozent. Technikerinnen sind am häufigsten in den Sparten Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel und Kunststoff tätig. Damit Technik vor allem für Mädchen interessant wird, findet jedes Jahr der Girls' Day statt, bei dem 2017 wieder zahlreiche Handwerksbetriebe im Bezirk Grieskirchen Einblicke gewähren. Mit Erfolg: Laut aktueller WKO-Lehrlingsstatistik findet sich "Metalltechnikerin" auf Platz 9 der häufigsten Lehrberufe von Mädchen in Österreich.