Grieskirchen hat tolle Handwerker: Markus Schneeberger erzielte bei Zimmerer-Staatsmeisterschaft den 2. Platz!

11.01.2017, 16:38 Uhr

Der zweitbeste Zimmerer Österreichs kommt aus der Bezirksstadt Grieskirchen! Beim österreichischen Berufswettbewerb der Zimmerer schaffte Markus Schneeberger (20) den hervorragenden zweiten Platz mit 80,81 Punkten. Die äußerst anspruchsvolle Zimmerer-Staatsmeisterschaft fand im Rahmen der Berufsinformationsmesse in Salzburg statt.

Der Grieskirchner legte erst im Vorjahr die Gesellenprüfung ab. Das Zimmerer-Handwerk hat der Vize-Staatsmeister im Betrieb der „Holzbau Handwerker“ in Aistersheim erlernt. Zuletzt leistete Markus Schneeberger im Bezirksalten- und -pflegeheim Grieskirchen seinen Zivildienst, seit Herbst drückt er in Mödling die Schulbank, wo er mit dem zweijährigen Aufbaulehrgang für Holztechnik mit Matura abschließen wird.

Mit dem zweiten Platz hat sich Markus Schneeberger für die Vorausscheidung zur Europameisterschaft 2018 in Luxemburg qualifiziert. Die fünf bestplatzierten werden im Frühjahr 2017 an drei Trainings teilnehmen. Beim letzten Training im März - voraussichtlich im Rahmen der Messe HANDWERK in Wels – werden die drei endgültigen EM-Teilnehmer ausgewählt.