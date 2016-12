Grüner Daumen bei EuroSkills 2016: Silber für Eferding

13.12.2016, 07:38 Uhr

Waizenkirchnerin holt sich den zweiten Platz in Kategorie "Landschaftsgärtner"



Zur Sache: EuroSkills 2016

WAIZENKIRCHEN, HARTKIRCHEN (jmi). Das Austro-Team konnte bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills im schwedischen Göteborg dieses Jahr erneut überzeugen. Besonders die Oberösterreicher zeigten Kampfgeist und holten sechs Medaillen mit nach Hause: einmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze. Insgesamt dreizehn Kandidaten aus dem Bundesland traten in zehn Bewerben an. Mit Silber wurde die Waizenkirchnerin Katharina Strasser von Garten Dobretzberger in Hartkirchen ausgezeichnet. Gemeinsam mit Teamkollege Gabriel Rauch von Garten Hennerbichler in Freistadt trat sie in der Kategorie "Landschaftsgärtnerei" an. "Ich bin sehr stolz auf die Leistungen des österreichischen Teams und freue mich, dass wir unseren Titel verteidigen konnten. Bei den Berufseuropameisterschaften teilzunehmen und Silber zu gewinnen, war eine unvergessliche Erfahrung für mich", erklärt Strasser. "Oberösterreich ist das führende Lehrlingsbundesland in der Republik. 'Lehre made in Upper Austria' ist ein weltweiter Exportschlager. Das zeigen die jüngsten Erfolge bei den Berufseuropameisterschaften wieder eindrucksvoll", so Landeshauptmann Josef Pühringer und Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer.

Bei den EuroSkills 2016 in Göteborg (Schweden) konnte das Team Austria den Europameistertitelverteidigen. Für Österreich ging ein Team aus 35 jungen Fachkräften, darunter 13 Oberösterreicher, in 29 Berufen an den Start. Erfolgreiche Bilanz: fünfmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze. Neben diesen 14 Medaillen erkämpften sich die Österreicher zudem neun Diplome. Das Team Austria musste sich gegen mehr als 450 Teilnehmer aus 28 Nationen behaupten. "Wir können stolz auf das Austro-Team sein, das als Botschafter unseres Bildungssystems und des Wirtschaftsstandorts Österreich in alle Welt hinaus wirkt", so Renate Römer, Sonderbeauftragte der WKÖ für EuroSkills und WorldSkills. Geschick zeigten die Österreicher bereits bei den EuroSkills 2014 im französischen Lille: Dort holten sie mit 19 Medaillen den Europameistertitel.