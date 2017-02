jw Jahresauftakt - Raus aus alten Denkmustern

08.02.2017, 22:00 Uhr

Jahresauftaktveranstaltung der Jungen Wirtschaft Grieskirchen

Gemeinsam mit den engagierten Funktionären, Nachwuchsführungskräften und Sponsoren startet die jw Grieskirchen in ein erfolgreiches 2017!Nach einer informativen Talkrunde mit Hubert Engelberger von der Sparkasse und Steuerberater Günter Haslberger stand der Vortrag "Raus aus alten Denkmustern" von Manfred Rauchensteiner am Programm. Man soll so leben wie man will, so sein wie man möchte und anstatt sich zu ärgern macht man einfach eine Kniebeuge - das war die Quintessenz des Vortrags von Manfred Rauchensteiner.Nach dem offiziellen Teil konnte man eben gehörtes beim Netzwerken veriefen.