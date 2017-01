Lob für das Jungunternehmen Wimmesberger

02.01.2017, 11:57 Uhr

Unermüdlich ist die WKO Grieskirchen in Sachen Wirtschaft im Bezirk unterwegs

HAAG/H. Hanna Wimmesberger, eine sehr engagierte Jungunternehmerin, übernahm im März 2016 die Firma Wimmesberger GmbH von Ihrem Vater dem Firmengründer Robert Wimmesberger, der mit voller Unterstützung seiner Gattin Ehrentraud den Betrieb erfolgreich aufbaute.Unter dem Motto „Schutz von Kopf bis Fuß“ ist die Firma Wimmesberger seit über 20 Jahren ein gefragter Anbieter in Sachen Berufsbekleidung für handwerkliche Berufsgruppen, Pflegeberufe, Gastronomiekleidung sowie für Messe- bzw. Vereinsbekleidung. Zusätzlich werden Sicherheits- und Berufsschuhe, Arbeitsschutzartikel, Betriebsbedarf, Feuerwehrbedarf und Werbeartikeln angeboten. Aktuell beschäftigt das Handelsunternehmen 13 Mitarbeiter davon einen Lehrling. Hanna Wimmesberger ist seit kurzem Funktionären der Jungen Wirtschaft in Grieskirchen. Besonders am Herzen liegt ihr das positive Image der Lehre.„Wir als regionale Wirtschaftsvertretung sind stolz auf unsere Jungunternehmer, denn sie haben ihr Herz in der Region und sind voll motiviert und zeigen großen persönlichen Einsatz, freuen sich Laurenz Pöttinger und Hans Moser von der WKO Grieskirchen.

"Bei diesen sehr interessanten Besuchen erfahren wir darüber hinaus wie das aktuelle Befinden unserer Mitgliedsbetriebe ist, wo sie der Schuh drückt und welche Ideen sie für uns als regionale Wirtschaftsvertretung haben! Dadurch übernehmen wir eine wichtige Sensorfunktion für die Wirtschaftskammer OÖ.“, ist sich Obmann Pöttinger der Bedeutung dieser Gespräche bewusst.