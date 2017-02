Markus Achleitner neuer Obmann

07.02.2017, 09:46 Uhr

Der Thermenchef löst Gerhard Baumgartner als Spitzenrepräsentant der Gesundheitsbetriebe in der WKO Oberösterreich ab.

BAD SCHALLERBACH. Der neue Fachgruppenobmann der Gesundheitsbetriebe in der WKO Oberösterreich heißt Markus Achleitner. Der Geschäftsführer der OÖ Thermenholding folgt in dieser Funktion Gerhard Baumgartner nach, der seit 2009 Spitzenrepräsentant der oö. Gesundheitsbetriebe war. Als neuer Obmann ist Achleitner interessenspolitisches Sprachrohr für mehr als 200 Gesundheitsbetriebe in Oberösterreich. Achleitner folgt Baumgartner auch auf Bundesebene als stellvertretender Obmann des Fachverbandes nach, in dem derzeit mehr als 2500 Unternehmen der Gesundheitsbranche organisiert sind.Achleitner, ein gebürtiger Aichkirchner, absolvierte nach der Handelsakademie in Wels an den Salzburger Tourismusschulen das Tourismusmanagement-Kolleg. Seinen beruflichen Werdegang startete er mit 22 Jahren als Hoteldirektor im Hotel Astoria in Pörtschach. Auch die erste Welser Gasthausbrauerei, das Gerstl-Bräu, trug seine Handschrift. Anfang 1997 wechselte Achleitner in das Eurothermenresort Bad Schallerbach, das er zu einem modernen und erfolgreichen Tourismusunternehmen ausbaute. Ab 2006 setzte Generaldirektor Achleitner als Geschäftsführer der OÖ Thermenholding konsequent die von ihm entwickelte „OÖ. Thermenstrategie 2010“ um. Rund 150 Mio. Euro wurden in die Modernisierung und den Ausbau der Eurothermen Bad Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach investiert und damit ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, dass Oberösterreich heute als Gesundheitstourismusland in der obersten Liga mitspielt. Mit rund 850 Mitarbeitern, einem jährlichen Nettoerlös von knapp 57 Mio. Euro, 1,45 Mio. Thermenzutritten, 330.000 Therapien und 245.000 Nächtigungen präsentiert sich die OÖ Thermenholding heute als Oberösterreichs größter Tourismusbetrieb.