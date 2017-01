Pöttinger setzt auf Globalisiesrung

09.01.2017, 17:31 Uhr

Marketingkommunikation Global

Erfolgreicher mit Pöttinger

Die Neuausrichtung des Unternehmens durch die neue Geschäftsführung, die zunehmende Wichtigkeiten der Digitalisierung in der Landtechnik und neuer Medien, sowie die Weichenstellung für weiteres Wachstum haben es notwendig gemacht, einen Leiter für den Bereich Marketingkommunikation Global zu ernennen.T.C. Truesdell ist gebürtiger Amerikaner und in einem Landtechnikbetrieb aufgewachsen. Der 35-Jährige hat viele Jahre bei einem namhaften Landtechnikhersteller gearbeitet, seine internationale Erfahrung konnte er im Marketing für unterschiedliche Märkte sammeln. Er kennt also die Landtechnik-Branche und die Bedürfnisse der weltweiten Kunden bestens. Truesdell freut sich nun auf die neue Herausforderung bei Pöttinger: „Meine Wurzeln habe ich in einem Familienbetrieb. Daher kenne und schätze ich die Werte sehr, die hier gelebt werden. Eine meiner Hauptaufgaben in den nächsten Jahren wird es sein, mit unseren Innovationen, Prozessen und Kommunikation noch näher am Kunden zu sein. Mit meinem engagierten und erfahrenen Team werde ich die langfristige Unternehmensstrategie in unseren Märkten weiter voran treiben. Der partnerschaftliche Gedanke wird dabei im Vordergrund stehen.“ Der studierte Marketing-Experte verfügt über einen internationalen Background: Von Colorado (USA) aus, wo er aufgewachsen ist und in Washington studiert hat, hat ihn nun seine berufliche Laufbahn über Deutschland nach Österreich geführt. Um den Wachstumskurs kompetent zu begleiten hat Pöttinger die PR, das Digital Marketing und die klassische Werbung unter den Bereich Marketingkommunikation Global zusammengefügt.„Mit T.C. Truesdell haben wir einen kompetenten Marketingfachmann gefunden, der die Landtechnikbranche seit Kindheitstagen kennt. Sein fundiertes Fachwissen, gepaart mit der langjährigen internationale Erfahrung wird er nutzen, um in den nächsten Jahren mit innovativen Marketingkonzepten den soliden Wachstumskurs von Pöttinger zu begleiten“, ist Gregor Dietachmayr, Geschäftsführer für Vertrieb & Marketing überzeugt.