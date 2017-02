Die 6 häufigsten Fragen an die ELITEC Infrarot-Wärmeprofis

15.02.2017, 00:00 Uhr

Welche Vorteile haben Infrarotheizungen?



Sind die Infrarotheizungen eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Zentralheizung?

Wie bei der Wärme von Sonnenstrahlen oder auch beim offenen Feuer erwärmen Infrarotstrahlen den menschlichen Körper „von Innen“. Die Umgebungsluft braucht nicht aufgeheizt zu werden. Das hat entscheidende Vorteile: Infrarot schafft ein angenehmes Raumklima: Im Gegensatz zu Konvektionsheizungen sorgen Infrarotheizungen für gleichmäßige Raumerwärmung und verhindern übermäßige Luftbewegungen – die Luft im Raum bleibt sauber, staubfrei und ist besonders angenehm für Allergiker. Infrarotheizungen sind gut für die Gesundheit: Sie fördern die Durchblutung durch gesunde Tiefenwärme, verbrauchen keinen Sauerstoff und erzeugen keine örtlichen Emissionen. Infrarotheizungen sind kostengünstig: Sie überzeugen durch deutlich geringere Anschaffungs- und Installationskosten und ganz besonders durch 30 bis 50 % geringere Heizkosten. Im Vergleich zur Konvektionsheizung sorgt Infrarot für erhöhtes Wärmeempfinden bei geringerer Raumtemperatur – was zu effizienterem Heizen führt.Ja, Infrarotheizungen haben auch als Vollheizungen viele Vorteile: Sie sind hocheffizient und bei entsprechender Planung und der richtigen Regelung eine kostengünstige, komfortable und gesunde Alternative zu Konvektionsheizungen. Es ist kein Brennstofflager oder Kamin notwendig, sie sind 100 % geruch- und geräuschlos und brauchen nicht gewartet zu werden. Infrarot-Wärme ist für jeden Raum bedarfsorientiert mittels Funkregelung regelbar und ermöglicht somit einen komfortablen, sparsamen Betrieb. Mit modernster Technik kann die Steuerung des gesamten Heizsystems auch per Handy erfolgen.

Warum ist ELITEC der Experte für Infrarot-Wärme?

Welche Infrarotgeräte hat ELITEC im Sortiment?

Welche neuen Produkte gibt es von ELITEC?



Wo kann ich ELITEC Infrarot-Technik live erleben?

ELITEC ist durch jahrzehntelange Erfahrung und viel Innovationskraft zu einem der größten Anbieter von Infrarot- und Elektroheizsystemen mit fünf Standorten in Österreich geworden. Ob Heiztechnik für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Büro-, Handels-und Geschäftsräume, Gastronomie- und Tourismusbetriebe, öffentliche Gebäude oder landwirtschaftliche Betriebe, Eisfreihaltung der Dachrinnen und freiliegenden Wasserrohre, ELITEC hat auch für Ihre Ansprüche die optimale Heizlösung parat.ELITEC bietet eine breite Produktpalette: Exklusive Infrarot-Heizpaneele aus Glas, mit oder ohne Rahmen, mineral- oder pulverbeschichtet, individuell bedruckte Leinen-Bildheizungen, elegante Marmor- & Glaspaneele oder praktische Spiegelpaneele. Durch die große Designvielfalt lassen sich ELITEC Infrarot-Heizsysteme individuell an alle Interieurs anpassen. Für den großflächigen Einsatz – landwirtschaftliche Gebäude, Werkstätten, Turnhallen, Produktionsräume, Kirchen etc. – sind ELITEC Hochtemperatur-Strahlungsplatten die perfekte Lösung.ELITEC Heizstrahler bieten mehr Lebensqualität für die kalte Jahreszeit im Freien: Kurze Aufheizzeiten, hohe Energieausbeute und Spritz- bzw. Strahlwasserschutz machen sie zur optimalen Wärme für Terrassen und Wintergärten, für die Außengastronomie oder für Wintermarktstände.Die ELITEC Top-Neuheit ist der neue Supra Smooth Plus Heizstrahler mit noch mehr Vorteilen: flexibler und energiesparender Betrieb durch Verwendung eines 5-Stufen-Dimmers und einer Timer-/Sleepfunktion. Die spezielle Smooth-Technologie garantiert 80 % weniger Licht, eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung erhöht die Bedienerfreundlichkeit. Zudem sorgt ein spezieller Reflektor für einen breiteren Abstrahlungswinkel und eine bestmögliche Energienutzung.Besuchen Sie ELITEC bei der „Bauen & Energie Wien“ von 16.02. – 19.02.2017 (Halle C, Stand C0440) und profitieren Sie vom -10% MESSEBONUS. Erleben Sie die innovative ELITEC-Technik vor Ort und plaudern Sie mit dem kompetenten Team über die modernste Heiztechnik und Ihre ganz individuelle Wärmelösung.elitecRudolf-Hausner-Gasse 121222 WienTel: 01/734 27 47elitec.wien@elitec.at