30.01.2017, 16:10 Uhr

Buchpräsentation

Vergängliche Licht und Schatten in den Uhudler Bergen

Bittersüße Jugend

In den kalten Winternächten empfiehlt es sich gute Bücher zu lesen. In meinen zwei eBooks können Sie in die spannenden Familiengeschichten unserer Vorfahren im Südburgenland vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse eintauchen sowie die Sitten und Gebräuche kennenlernen. Besuchen Sie mich auch auf meiner Homepage und auf Facebook.

