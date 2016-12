Erfolgreiche Krimipräsentation in Neuberg

18.12.2016, 06:59 Uhr

Die Schar der Gäste, die zu dieser Präsentation kamen, war sehr groß. Unter ihnen befanden sich nicht nur sehr viele Neubergerinnen und Neuberger, sondern auch viele Wegbegleiter und Kollegen seines Berufslebens. Die Präsentation wurde musikalisch vom Gesangsverein Neuberg umrahmt und mit szenischen Lesungen der Theatergruppe Neuberg inszeniert. Der Autor Robert Novakovits selbst stellte den Inhalt des Buches vor, zeichnete ein Bild von den handelnden Personen und dem Umfeld der Geschichte, die im Südburgenland stattfindet. Hier wird ein Schulleiter kurz vor einem Elternabend erhängt in der Klasse aufgefunden. Aber recht bald entstehen Zweifel daran, dass es ein Selbstmord war. Das Buch ist sehr spannend erzählt und greift einige Themen auf, die dem Autor am Herzen liegen, darunter natürlich auch das Schulwesen und die Auseinandersetzung mit dem Thema Ausländer.Das Buch im Verlag BoD erschienen unter der Nummer ISBN: 9783741297304 und kann zum Preis von € 12,50 beim Autor, in diversen Verkaufsstellen in Neuberg und natürlich in allen Buchhandlungen erworben werden. Das 240 Seiten starke Buch kann aber auch als E-Book erworben werden. Der Kauf und das Lesen des Krimis "Elternabend" lohnt sich auf jeden Fall.