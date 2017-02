Korbflechtkurse in Windisch Minihof und Hagensdorf

15.02.2017, 00:24 Uhr

In der Jost-Mühle in Windisch Minihof gibt Franz Lex sein Wissen weiter und zwar von 8.00 bis 17.00 Uhr. Anmeldung unter 0664/8643186 oder 03329/2704. Ein weiterer Korbflechtkurs findet am 4. März statt.Die Kulturwerkstatt Burgenland veranstaltet am Samstag einen Flechtkurs in Hagensdorf 39. Alois Wiener zeigt von 9.00 bis 17.00 Uhr, wie aus Weiden Körbe werden. Anmeldung bei Susanne Jungnikl (0664/1423637).