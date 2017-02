Limbach: Neues Wissen über alte Obst- und Gemüsesorten

Gartenfreunde freuen sich schon bestimmt auf die neue Gartensaison. Zur Unterstützung findet am Samstag, dem 4. März, in Limbach ein Seminar "Jungpflanzenanzucht" statt, in dem das Augenmerk auf Sortenraritäten liegt. Veranstalter sind der Kulturpflanzenverband "Arche Noah" und das Ländliche Fortbildungsinstitut.



Der Lehrgang vermittelt Wissen über Anbau und Nutzung von Obst- und Gemüseraritäten. Die Teilnehmer lernen, wie sie auf biologische Weise Jungpflanzen für den Hausgarten anziehen. Zielgruppe sind Anfänger und leicht Fortgeschrittene in der Anzucht von Bio-Gemüse-Jungpflanzen.



Der Kurs findet im Gasthaus Kroboth statt und dauert von 9.00 bis 13.00 Uhr.



Information:

Arche Noah, Ursula Taborsky

Telefon: 0676/3242137

E-Mail: ursula.taborsky@arche-noah.at