Fit ins neue Jahr: Mit gutem Vorsatz voran

11.01.2017, 12:00 Uhr

Gewicht verlieren und mehr Sport treiben ist wohl einer der häufigsten Vorsätze fürs neue Jahr.

Gemeinsam motiviert

Wer mehr Sport im neuen Jahr betreiben will, sollte seinen Plan kontinuierlich durchziehen. Wichtig ist, dass man etwas macht, was einem Spaß macht. Nur so verhindert man, dass man seine guten Vorsätze gleich wieder vergisst.Weiters können Freunde oder auch Verwandte dabei helfen, das Fitnesstraining durchzuhziehen. Wenn diese auch sportaffin sind, lässt es sich gleich viel leichter trainieren. Auch die Aufnahme in einen Sportklub oder einer Gruppe kann helfen am Ball zu bleiben. Der wichtigste Faktor ist aber, seinen inneren Schweinehund zu besiegen. Denn nur, wenn man sein Trainingsprogramm durchzieht und nicht nach einigen Einheit aufgibt, kann man seinem Körper etwas gutes tun.

In den Alltag einbauen

Am besten sollte man sich einen Trainingsplan zusammenstellen und regelmäßige Traininszeiten einplanen. In einem Fitnessstudio stehen einem Sportanfänger Experten zur Seite, die dabei helfen können. Jeder Mensch ist individuell und auch die sportlichen Ziele haben auswirkungen darauf, wie man sein Training am besten gestaltet. Wichtig ist auch, dass man die Übungen richtig ausführt, sonst kann man dem Körper mehr schaden als nützen. In Fitnesscentren stehen einem nicht nur Trainer und Gerätschaften zur Verfügung. Zumba, Spinning Gruppen, Zirkeltraining, Seniorentraining oder medizinische Trainingstherapien sind nur einige Beispiele der großen Sportvielfalt.