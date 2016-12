Adventliches auf Güssings Haupt- und Clusiusplatz

07.12.2016, 02:00 Uhr

Beim Adventmarkt auf dem Hauptplatz warten heiße Getränke und selbsthergestellte Produkte. Am 8. Dezember hält die Volkshilfe Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen bereit, am Freitag, dem 9. Dezember, versorgt der Burgverein die Gäste. Dazu bringt das Jugendensemble der Burgspiele Güssing um 19.00 Uhr ein vorweihnachtliches Programm. Am Samstag, dem 10. Dezember, spielt die Stadtkapelle in verschiedenen Formationen den ganzen Tag über auf und bietet ihren Gästen warme Speisen und Getränke an.