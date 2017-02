Das Leben und die Lieder des großen amerikanischen Entertainers Frank Sinatra hat Viktor Suchanek zu einem unterhaltsamen Abendprogramm verarbeitet. Begleitet von seiner Jazz-Combo "Heartsmazua" singt er die großen Hits von Sinatra wie "New York, New York" und erzählt Amüsantes über dessen Leben.



Beginn ist am Samstag, dem 11. Feber, im Kulturforum in Eberau um 19.30 Uhr.

Eintritt: freie Spende.