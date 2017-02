Florian Resetarits: Ein Güssinger in Schanghai

14.02.2017, 04:00 Uhr

Musical-Interpret sang bei "Mozart!"-Tournee für über 80.000 Chinesen

Im Alter von sechs Jahren ist Florian Resetarits mit dem Güssinger Kinderchor erstmals auf der Bühne gestanden. Im Alter von 30 Jahren hat er zuletzt über 80.000 chinesische Musical-Fans beeindruckt.Resetarits war nämlich Teil des Ensembles der Vereinigten Bühnen Wien, die in Schanghai mit ihrem Erfolgs-Musical "Mozart!" einen fulminanten Gastspiel-Erfolg feierten. "Ich habe den Webervater verkörpert, also Mozarts Schwiegervater", erzählt Resetarits.

Begeisterte Fans

Weltstadt-Flair und Slums

Güssinger Musical-Wurzeln

Vom Publikums-Echo in China zeigt er sich schwer beeindruckt. "Die Fans schätzen Europa und seine Kultur sehr. Manche Fans haben sich alle 40 Vorstellungen im Culture Square Theater angeschaut und jeden Abend am Bühneneingang gewartet."Für Gänsehaut sorgt beim Güssinger noch immer die Erinnerung an die letzte Vorstellung: "2.500 Fans haben als Überraschung für das Ensemble das Titellied 'Wie wird man seinen Schatten los' gesungen. Das war sehr berührend."Schanghai hat Resetarits als "Weltstadt wie Tokio oder New York City" wahrgenommen. "Man kann praktisch 24 Stunden etwas unternehmen. Allerdings ist die Schwankung zwischen Reich und Arm enorm. Man geht durch sehr noble, westlich anmutende Gegenden, und nach der nächsten Kurve ist man in einem Slum."Resetarits ist in der Güssinger Kulturszene groß geworden und hat zahlreichen der dortigen Musical-Inszenierungen mit seiner Stimme und Darstellungskraft den Stempel aufgedrückt. Seine Ausbildung hat er an der Universität für Musik und Kunst genossen. Bei Kammersängerin Renate Holm wurde Resetarits Meisterschüler. Sein erstes Engagement hatte er beim Léhar-Festival in Bad Ischl.