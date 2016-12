Güssing: Trommeln, singen, lesen für die Flüchtlingshilfe

AT

, Schulstraße 21 , 7540 Güssing AT

Aktiv-Park , Schulstraße 21 , 7540 Güssing AT

Musik vom Südburgenland bis Afghanistan

Der Tag der Menschenrechte ist der Anlass für einen musikalisch-literarischen Benefiz-Abend zugunsten der Flüchtlingshilfe, den die "Plattform Bleiberecht" am Mittwoch, dem 7. Dezember, im Güssinger Aktiv-Park veranstaltet.



Musikalisch spannt sich der Bogen der Auftretenden von Arthur Fandls Session Group über die Trommelgruppe "Südpuls" und das Schlossberg-Duo Rudi & Franz bis zu afghanischer Musik. Der aus Syrien geflüchtete Hamed Abboud liest selbstverfasste deutsche Texte.



Beginn von "Daheim und zu Gast in Güssing" - so der Titel des Abends - ist um 19.00 Uhr. Der Erlös der Abends kommt der Flüchtlingshilfe der "Plattform Bleiberecht" zugute.