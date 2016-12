Isabella Woldrich widmet sich "Artgerechter Männerhaltung"

Güssing : Kulturzentrum |

Mit Aufzucht und Pflege der Spezies Mann beschäftigt sich Psychologin Isabella Woldrich nicht nur in der "Barbara-Karlich-Show" des ORF, sondern auch auf der Kabarettbühne. Wie sie sich in ihren Erfolgsprogrammen "Artgerechte Männerhaltung" und "Artgerechte Frauenhaltung" vorstellt, beschreibt sie am Donnerstag, dem 15. Dezember, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Güssing.



In ihrem "Best of" liefert Woldrich eine geballte Ladung an skurrilem Alltagswahnsinn, griffigen Beziehungstipps und witzigen Aha-Momenten. Verschont werden weder Männchen noch Weibchen.



Vorverkaufskarten erhältlich gibt es im Kulturzentrum, bei Ö-Ticket und in allen Raiffeisenbanken.