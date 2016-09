Isbaella Woldrich widmet sich "Artgerechter Männerhaltung"

Mit Aufzucht und Pflege der Spezies Mann beschäftigt sich Psychologin Isabella Woldrich nicht nur in der "Barbara-Karlich-Show" des ORF, sondern auch auf der Kabarettbühne. Wie sie sich "Artgerechte Männerhaltung" vorstellt, beschreibt sie am Mittwoch, dem 5. Oktober, um 19.30 Uhr im Stegersbacher Kastell.



Statt mit abgehobener Wissenschaft erklärt Woldrich die Missverständnisse zwischen Mann und Frau mit liebevoller Ironie: "Die artgerechte Haltung des Männchens beginnt mit der Auswahl des passenden Exemplars und endet dann, wenn es Zeit ist, es in die Wüste zu schicken." Dazwischen spielen sich kommunikative Guerilla-Kriege, Eifersucht, Seitensprünge, Missverständnisse und der ganz normale Alltags-Wahnsinn ab.



Vorverkaufskarten erhältlich gibt es im Kastell, bei Ö-Ticket und in allen Raiffeisenbanken.