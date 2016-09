"Katzenzungen": Wienerisches "Pretty Woman" in Güssing

In die Fußstapfen von Elfriede Ott tritt die junge Schauspielerin Anna Dangel. Wie Ott in den 60er Jahren schlüpft sie in die Hauptrolle des Komödienklassikers "Kazenzungen", der am Samstag, dem 8. Oktober, im Kulturzentrum Güssing zu sehen ist. Beginn ist um 19.30 Uhr.Das Stück von Miguel Mihura, das von Hans Weigel bearbeitet wurde, ist so etwas wie die Wiener Version von "Pretty Woman". Der schüchterne Katzenzungenhersteller Vincenz von Raupenstrauch verliebt sich darin in die lebhafte Stupsi. Weder er noch seine von der neuen Bekanntschaft entzückte Familie ahnen, dass Stupsi dem horizontalen Gewerbe nachgeht.

Der Komödienklassiker feierte in den 1960er-Jahren im Theater an der Josefstadt große Erfolge. Die Inszenierung von Rochus Millauer versucht, dem Original treu zu bleiben und unterstreicht den Wortwitz und die Dynamik der Weigel‘schen Fassung.Neben Anna Dangel spielen Oliver Roitinger, Sissy Scheikl, Margret May, Iris Schmid und Judita Suchy.Karten und Informationen unter 03322/42146-0 sowie unter guessing@bgld-kulturzentren.at.