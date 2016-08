Sieben TV- und Bühnenstars spielen Uhudler-Theater

Breitebner, Weinek, Gumpold, Keszler, Schmiedl, Krutzler und Preinsperger vom 9. bis 11. September in Heiligenbrunn

Was haben Konstanze Breitebner, Martin Weinek, Petra Gumpold, Max Schmiedl und Gery Keszler gemeinsam? Sie sind bekannt aus Theater und Fernsehen, und sie alle sind in den letzten Jahren in den Bezirk Güssing gezogen.Eine weitere Gemeinsamkeit kommt ab dem 9. September hinzu. Die fünf werden gemeinsam mit den waschechten Südburgenländern Christoph Krutzler auf Wolfgang Preinsperger auf einer Bühne stehen, genauer gesagt, in den Gassen des historischen Kellerviertels in Heiligenbrunn.

Ein "Theaterrüscherl"

Geistige und leibliche Nahrung

"Alles in einem Rausch" nennt sich das "Theaterrüscherl" um den Uhudler, das von Peter Mazzuchelli geschrieben wurde und auf einer Idee von Martin Weinek und Gattin Eva beruht. Gemeinsam mit dem Publikum begeben sich die sechs Protagonisten auf eine lukullisch-bacchantische Theaterreise ins Uhudlerland.Sie legen die Ursprünge des Direktträger-Weins frei, "bespielen" sie in allen möglichen Zeitepochen, decken missverstandene Legenden auf, gehen mit der EU ins Gericht und erweisen dem Kultgetränk auf künstlerische Weise die Ehre.Selbstverständlich konfrontieren die Beute-Burgenländer ihr Publikum nicht nur auf der theatralischen Ebene mit dem Uhudler. Schon beim Einstieg in das Geschehen, wird es Gelegenheit geben, selbigen zu verkosten. "In bester shakespearescher Komödientradition wird die geistige Nahrung mit der leiblichen vereint", übt sich Martin Weinek in Vorfreude.Gespielt wird im Kellerviertel an drei Tagen um jeweils 20.00 Uhr: Am Freitag, dem 9. September, ist die öffentliche Generalprobe. Am Samstag, dem 10. September, findet die Premiere statt, und am Sonntag, dem 11. September folgt eine zweite Vorstellung.Die Zuschauerkapazität ist aufgrund der topografischen Gegebenheiten auf 200 limitiert. Karten gibt es unter www.uhudlerkultur.at