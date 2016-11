Vorweihnachtliche Stimmung am Limbacher Christkindlmarkt

Am Samstag, dem 3. Dezember, erstrahlt Limbach in vorweihnachtlichem Lichterglanz. Beim Christkindlmarkt am Dorfplatz warten ab 13.00 Uhr handgefertigter Weihnachtsschmuck, Geschenkartikel und Bäckereien. Für den Nachmittag hat sich der Nikolaus mit einem großen Sack voller Süßigkeiten angesagt.



Nach Einbruch der Dunkelheit spielt eine Bläsergruppe weihnachtliche Melodien. Für die Besucher gibt es Imbisse, heiße Maroni, Braterdäpfel und warme Getränke. Eine Eisbar wartet ebenso wie die feurige Wildgulasch-Suppe der Jägerschaft.



Als Attraktion gilt die Limbacher Weihnachtskrippe mit ihren lebensgroßen Holzfiguren. Sie wurden vom Künstler Franz Eichinger mit der Motorsäge aus Baumstämmen geschnitzt.



Der Reinerlös des Christkindlmarktes kommt dem Pflegeheim Limbach zugute.