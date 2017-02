123 Millionen Euro für den burgenländischen Straßenbau

14.02.2017, 16:36 Uhr

Davon 8,4 Millionen Euro für 40 Landesstraßen im Südburgenland - Zahlreiche Bauvorhaben in den Bezirken Güssing und Jennersdorf

122,9 Millionen Euro werden Bund und Land heuer für öffentliche Bauvorhaben im Burgenland ausgeben, berichtete Verkehrslandesrat Helmut Bieler bei einer Pressekonferenz.Davon entfallen auf Landesstraßen 23,4 Millionen Euro, auf ländliche Wege acht Millionen, auf Bundesstraßen 26,5 Millionen, auf Landeshochbauten 15 Millionen sowie auf die Wasser- und Umweltwirtschaft 50 Millionen Euro. Hier nicht inbegriffen ist die Schnellstraße S7, deren Bau im April begonnen werden soll.

Von den insgesamt 23,4 Millionen Euro für Landesstraßen entfallen 8,4 Millionen Euro auf 40 Bauprojekte im Südburgenland.Größtes Einzelvorhaben im Bezirk Güssing ist die Erneuerung derer Nordeinfahrt zwischen der Ollersdorfer Hottergrenze und dem Kastell. 700.000 Euro sind für 2017 und für 2018 budgetiert. 500.000 Euro werden heuer die Kosten für Sanierung der Bundesstraße beimer Krankenhaus betragen.Für die Bundesstraße zwischenundsind 780.000 vorgesehen, für die Ortsdurchfahrt450.000 Euro. Die Sanierung der Bundesstraßenkreuzung inschlägt mit 350.000 Euro zu Buche, die Landesstraße 380 zwischenund der steirischen Landesgrenze mit 359.000 Euro.Fortgesetzt wird die Erneuerung der Landesstraße 401 zwischenundmit Kosten von 176.000 Euro. Kleinere Arbeiten sind an Landesstraßen inundvorgesehen.Unter den Brückensanierungen ist jene der Lambachbrücke inmit 600.000 Euro die größte. 350.000 Euro gibt das Land für die Landesstraßenbrücke inaus, 200.000 Euro für die neue Zickenbachbrücke in, 90.000 Euro für die Brücke inund weitere 55.000 Euro für die Lafnitzbrücke inWeiters im Plan enthalten sind die Fertigstellung des Hochwasserschutzes inundsowie das Kommassierungsverfahren in Königsdorf.Fortgesetzt wird die Renovierung der. Für die BH Jennersdorf sieht der Voranschlag heuer 655.000 Euro vor, für die BH Güssing 105.000.