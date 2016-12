Beeindruckendes Adventkonzert

05.12.2016, 06:42 Uhr

Nach den Grußworten von Obmann Rudolf Kovacs eröffnete die Kinder-Tamburizza Neuberg unter der Leitung von Mag. Willi Jandrisits das Konzert und zeigte, welche positive Entwicklung dieses Jugendorchester genommen hat. Danach brillierten die Erwachsenen. Chor und Tamburizza unter der Leitung von Arnold Knor machten deutlich, welch großartiger und ausgezeichneter Klangkörper hier am Werk war. Die dargebotenen Lieder waren: Stella Maria, Raduj se, Ave Maria, Da te mogu pismom Zvati, Probudi me jutrom, Vilo Moja, You´re a friend, Halleluja, Ride a chariot, Jul stralande jul, Walking in the air und Es war Nacht in Bethlehem. Tosender stehender Applaus des Publikums war der mehr als verdiente Lohn für die perfekten Darbietungen, bei denen Regierungsrat Robert Novakovits verbindende Texte las. Die Zugaben wurden ebenfalls stürmisch beklatscht, ehe man sich zur Agape vor die Schule begab, die vom Elternverein rund um Obfrau Angelika Neubauer ausgerichtet wurde.