Burgauberg-Neudauberg: Hügel, Golfplatz, Lafnitztal

02.12.2016, 20:25 Uhr

Sehr stark steirisch geprägt ist das Grenzland, wo der Burgauberger Harald Hackl als stellvertretender Feuerwehrkommandant engagiert ist.

Harald Hackl ist zwar "nur" stellvertretender Kommandant der Feuerwehr, aber trotzdem oberster Burgauberger Feuerwehrmann. Burgauberg und Burgau bilden nämlich eine gemeinsame Wehr, und deren derzeitiger Kommandant ist ein Burgauer."Uns verbindet halt mehr mit den Steirern als mit den Südburgenländern", schmunzelt Hackl. Denn nicht nur ihre Feuerwehren haben Burgauberger und Neudauberger jenseits der, sondern auch ihre Pfarren, ihre Friedhöfe, ihre Postzustellung und ihre Kameradschaftsbünde.

Dafür haben die benachbarten Steirer keinen Golfplatz, keine Therme und keine Golfschule. "Derhat der Gemeinde sehr viel gebracht, nämlich neue Betriebe und Arbeitsplätze", ist Hackl stolz.Auch Gäste, die nicht denschwingen, können in Burgauberg-Neudauberg einiges entdecken. "Wir haben die Ebene im Lafnitztal, und wir haben die Hügellandschaft", bringt es Hackl auf den Punkt.kann er den Lafnitztal-Radweg ans Herz legen, Wanderern das bestens markierte. Kuruzzen-, Kräuter- und Golf-Wanderweg führen in die schönsten Winkel des Gemeindegebiets.Dort, wo die Wanderwege einander kreuzen, liegt mit derauch Hackls Geheimtipp. Die stille Lichtung im Talgrund, umsäumt von Wäldern, ist fast schon idyllisch.Wer vom Wandern ermattet ist, kann an zwei ausgesuchten Stellen besonders ausgefallen rasten. "In Neudauberg beim Golfplatz und in Burgauberg bei der Aussichtswarte gibt es seit dem Vorjahr. Der Ausblick von diesen Punkten ist perfekt", sagt Hackl. Von der Warte kann man an klaren Tagen sogar die Karawanken sehen.Zum Rasten laden dieTrummer, "Zum Kuruzzen", Eulenwirt, "Loatawagerl" und Bleyer ein, zum Verkosten die heimischen Weine. Burgauberg-Neudauberg ist nämlich längst nicht nur für den Obstbau bekannt, sondern auch für. "Wir haben mit Hirschmann, Schwarz, Taucher, Paugger und Schittl bereits fünf Weinbaubetriebe", weiß Hackl.