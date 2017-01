Burgenländische Caritas will Scheidungskindern zur Seite stehen

18.01.2017, 19:52 Uhr

Gruppenberatung in Güssing und Jennersdorf beginnt im März

Kindern, die von der Trennung, Scheidung oder Tod ihrer Eltern betroffen sind, bietet die Caritas spezielle Beratung an. In Eisenstadt, Neusiedl/See, Oberpullendorf, Oberwart, Pinkafeld, Güssing und Jennersdorf nehmen im März "Rainbows" -Kleingruppen ihre Arbeit auf.Sie sind für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren gedacht, die mit ausgebildeten Fachleuten ihre neue Familiensituation aufarbeiten. In Einzel- und Familienbegleitungen können sie ihre Trauer und ihre Gefühle ausdrücken und so Orientierung gewinnen. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren gibt es spezielle Jugend-Gruppen. Auch begleitende Elterngespräche werden angeboten.RainbowsUli BülowTelefon: 0676/83730313E-Mail: rainbows@caritas-burgenland.at