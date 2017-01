Grünes Licht für Eberauer "Seniorendorf"

03.01.2017, 05:00 Uhr

Die Gemeinde verkauft für das Projekt einige der benötigten Grundstücke sowie die in ihrem Besitz stehenden früheren Zollhäuser. 2017 sei daher bereits mit einer regen Bautätigkeit in Eberau zu rechnen, sagte Weber.

Die "Sonnenresidenz" für bis zu 200 Bewohner wäre eine Seniorenwohnanlage in bisher im Südburgenland unbekannter Dimension. Der aus Kohfidisch stammende Betreiber des Projekts plant die Errichtung von 92 betreuten bzw. betreubaren Wohnungen, Gemeinschafts- und Therapieräumen. Auch ein Supermarkt, ein Veranstaltungssaal, ein Gasthaus und ein Friseursalon sind geplant. Bei der Projektvorstellung im Jahr 2015 war von einer Gesamtinvestition von 20 Millionen Euro die Rede.Gemeindearzt Christoph Klement wird seine neue Praxis nicht wie ursprünglich vorgesehen, in der "Sonnenresidenz" ansiedeln. Er plant nun laut Weber einen Neubau in der Nähe des Sportplatzes.