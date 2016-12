Ich fürchte die Albedo-Rückkopplung

30.12.2016, 21:03 Uhr

Güssing : Burg Güssing | Wer den Schnee liebt, der hat derzeit in der südlichen Steiermark und im südlichen Burgenland nichts zu lachen.Wer aber z. B. auf die Burg Güssing "klettert", der kann Schnee am Hochwechsel am Stuhleck und den weiter im Westen befindlichen Bergen, bei guter Sicht wie diese heute am 30. Dezember 2016 herrschte, deutlich sehen."Die saisonale Schneedecke bedeckt zur Zeit des Wintermaximums durchschnittlich 47 Mio. km², wovon 98 % auf der Nordhalbkugel liegen. Die Schneedecke reagiert sehr empfindlich auf Klimaänderungen, wobei sie durch die Fähigkeit Sonnenenergie zu reflektieren und Wasser zu speichern auch in Wechselwirkung mit dem Klima steht.

Aufgrund des Einflusses der Schneedecke auf den globalen Energie- und Wasserhaushalt spielt ihre räumliche Ausdehnung eine wichtige Rolle für das Klima. Frischer, weißer Schnee reflektiert 80 bis 90 % der Sonneneinstrahlung. Im Vergleich dazu reflektieren Vegetation oder Boden nur 10 bis 20 %. Nimmt die räumliche Ausdehnung der winterlichen Schneedecke ab, wird weniger Energie ins Weltall reflektiert und anstatt dessen von der schneefreien Erdoberfläche absorbiert. Dieser zusätzliche Energieeintrag trägt zu einer Erwärmung der Erde und somit des Klimas bei.Ein wärmeres Klima hat wiederum weniger Niederschlag in fester Form und eine geringere Schneedeckendauer zur Folge. Dieser sich selbst verstärkende Prozess wird mitbezeichnet und gehört zur Gruppe der positiven Rückkopplungen des Klimas. Am wirksamsten ist die Albedo-Rückkopplung in den polaren Gebieten. Bedenkt man jedoch, dass im Winter immerhin 30 % der Nordhalbkugel von Schnee bedeckt sind (Abb. 1), erhält man eine Idee des noch vorhandenen Potenzials dieses sich selbst aufschaukelnden Effekts." Quelle ZAMGHinweis:ist die Wechselwirkung zwischen Kryosphäre (schnee- und eisbedeckter Erdoberfläche) und globalem Klima. Nach den Begriffen der Regelungstechnik handelt es sich um eine „Positive Rückkopplung“, die die wirkende Ursache weiter verstärkt.