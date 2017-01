08.01.2017, 00:16 Uhr

Güssing : Kulturzentrum Güssing | Gediegenes Blech, klingendes Holz, routinierte Solisten am Flügelhorn und eine zuverlässige Schlagwerkgruppe machten das aktuelle Neujahrskonzert der Stadtkapelle Güssing zu einem spannenden Ereignis.Mit harmonischer Wucht aber auch in erfrischend experimentierten Klängen erreichten die Musiker ihr Publikum. Kapellmeister Stefan Ebner und Obmann Engelbert Tretter durften auf die Wertungsspiele im vergangenen Jahr hinweisen, bei denen man in der beachtlichen Klasse D spielte. Die erprobten Stücke waren es wert, noch einmal gehört zu werden: Juliusa Fucik, "Die Schlacht bei Custozza" oder "Il Presidente" von Thomas Doss.

Lange wird man sich auch an die Flügelhornisten in "Die beiden Alpensänger" von Janko Matuska im Arrangement von Stefan Ebner erinnern. Helmut Pelzmann und Martin Stranzl ließen im "Belcanto" - Stil aufhorchen. Stefan Ebner lieferte auch eine Zugabe aus eigener Feder: Die gefällige Polka "Für Karl" blieb im Gächtnis.Als Moderator füllte Arthur Fandl die Zwischenräume gekonnt mit Gedichten von Trude Marzik, Anton Krutisch, Loriot Eugen Roth und John Lennon.Besonders rührend wurde die Anwesenheit der belgischen Musiker der Partnerkapelle Niljen empfunden. Gemeinsam gedachte man an den alle verbindenden und leider jüngst verstorbenen Musiker Alfons Engelen in einer stillen Gedenkminute am Beginn des Konzertes.