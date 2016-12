30.12.2016, 15:26 Uhr

Präsentation meiner zwei eBooks

Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wenn ihr Lust habt in das Südburgenland einzutauchen so empfehle ich meine zwei eBooks

"Bittersüsse Jugend" und

"Vergängliche Licht und Schatten in den Uhudler Bergen."

Ebenso bitte ich um Rückmeldungen, ob euch die Bücher gefallen haben. Alles weitere findet ihr auf meiner Homepage und auf Facebook.

