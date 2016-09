Rufsammeltaxi im Raum Güssing wird immer beliebter

30.09.2016, 17:02 Uhr

Über 18.000 Personen

3.500 Fahrten wurden durchgeführt, gaben der Bildeiner Bürgermeister Walter Temmel und der Güssinger Vizebürgermeister Christian Garger bekannt. Rechnet man die beförderten Kindergartenkinder mit, waren es über 15.000 Fahrten mit über 18.000 Personen. Der Besetzungsgrad liegt bei 3,2 Personen pro Fahrt.

Anbindung an Wien-Bus

Allein im Gemeindegebiet von Güssing wurden über 2.600 Fahrten mit über 3.300 Personen gezählt.Die Taxis sind viermal und in den Schulferien sechsmal täglich unterwegs. Sie holen die Fahrgäste daheim ab und bringen sie auch wieder nach Hause zurück.Seit September 2015 werden auch eine Anbindung an die Wien-Buslinie von Deutsch Schützen bis Edlitz und vom Einkaufszentrum Oberwart ins Pinkatal angeboten.Die Voranmeldung ist bis eine halbe Stunde vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 03322/44050 möglich. Eine Einzelfahrkarte kostet drei Euro, eine Tageskarte sieben Euro und die Jahreskarte 120 Euro. Fünf Taxi-Unternehmen führen die Fahrten durch.Die Mobilitätszentrale in Güssing ist von montags bis freitags von 7.00 bis 16.00 Uhr erreichbar. Außerhalb der Betriebszeiten kann man per E-Mail seinen Fahrtenwunsch deponieren.