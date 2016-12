Silvester in Neuberg

31.12.2016, 17:35 Uhr

Aber nicht nur das leibliche Wohl steht im Mittelpunkt, sondern auch auf den Sport wird großen Wert gelegt. So fand um 14.00 Uhr der Silvesterlauf über 5 bzw. 10 km statt und auch die Silvesterwanderung. Bei strahlend schönem Winterwetter beteiligten sich in diesem Jahr sehr viele Läuferinnen und Läufer sowie Wanderer an diesem sportlichen Wettbewerb und ertüchtigten sich zum Jahresausklang.Der Reinerlös der Veranstaltung wird für einen wohltätigen Zweck in der Gemeinde gespendet.