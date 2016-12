Stadtgemeinde Güssing senkt Schuldenstand weiter

19.12.2016, 14:42 Uhr

Um den Schuldenstand der Gemeinde abzubauen, werden langfristige Bankkredite bedient und reduziert, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor. "Der Schuldenstand verringert sich um 348.900 Euro auf 10,061 Millionen Euro, die Leasingverbindlichkeiten sinken um 190.000 Euro auf 776.553 Euro, die Summe der eingegangenen Haftungen verringert sich um 507.913 Euro auf 7,448 Millionen Euro."

"Wir wollen so sparen, dass es die Bevölkerung nicht spürt", sagt Knor. Die Gebühren würden daher auch 2017 nicht angehoben.Ein Schwerpunkt der nächsten Jahre werde der Neubau der Volksschule und der Sonderschule sein, so Knor weiter. Im Budget seien die entsprechenden Planungskosten vorgesehen. Die weitere Ausstattung des Kindergartens und der Schulen, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampe und die Fertigstellung der betreubaren Wohnanlage in der Hauptstraße sind für 2017 ebenfalls eingeplant.In Steingraben wird der Vorplatz des Feuerwehrhauses neu gestaltet, in Glasing das ehemalige Feuerwehrhaus saniert, in Urbersdorf die Friedhofskapelle saniert bzw. neu errichtet."Der finanzielle Spielraum wird immer enger", merkte Knor an. "Die Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes sinken, die Ausgaben für Sozialleistungen oder Pflegekosten steigen jedoch weiterhin massiv."