Stefaniball in Limbach und Silvester bei der FF Strem mit take5music

Mit take5music den Stefanitag in Limbach ausklingen lassen und in Strem bei der Freiwilligen Feuerwehr ins Neue Jahr.

Am Samstag, dem 26. Dezember, findet der traditionelle Stefaniball im Gasthaus Kroboth (Limbacherhof) statt. Beginn ist um 20.00 Uhr. Für die Ballmusik sorgt die Hausband "Take 5 Music", daneben erwarten die Besucher eine Tombola mit Barpreisen und vielen Überraschungen sowie Barbetrieb mit DJ. Am Silvesterabend wird in Strem bei der Freiwilligen Feuerwehr im Gasthaus Legath in das neue Jahr getanzt. Beginn 20 Uhr. Ein abwechslungsreicher Abend erwartet die Besucher zu Silvester in Strem.