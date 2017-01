Sternsinger unterwegs von Haus zu Haus

08.01.2017, 15:12 Uhr

"Heilige Drei Könige" sammelten in den Bezirken Güssing und Jennersdorf für 500 Entwickungshilfe-Projekte

Rund 500 Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt die Katholische Jungschar aus dem Erlös der heurigen Dreikönigsaktion. Tausende Kinder und ihre Begleitpersonen zogen österreichweit von Haus zu Haus, um für die Aktion zu sammeln und Segenswünsche für das neue Jahr an den Haustüren zu hinterlassen.Caspar, Melchior und Balthasar werden zwar oft als Namen für die in der Bibel erwähnren Sterndeuter erwähnt. Mit dem Segenszeichen "20 - C + M + B - 17" haben diese Namen aber nichts zu tun. CMB steht für "Christus mansionem benedicat" (= Christus segne das Haus")