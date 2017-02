Tag der offenen Tür in der Neuen Mittelschule St. Michael

09.02.2017, 19:57 Uhr

An acht verschiedenen Stationen gab es einen spannenden Einblick in das Schulleben, wo sich der Unterricht viel um die Schwerpunkte eLearning, Sprachen und ökologisches Miteinander dreht.So machten die Volksschulkinder zum Beispiel Musik mit Plastikbechern, sammelten Erfahrungen am Computer und iPad, experimentierten im Physiksaal und genossen Selbstgemachtes aus der Küche.Nach drei lehrreichen und interessanten Stunden konnten Direktor Rudolf Ehrenhöfler, sein Pädagogen-Team und die Schüler stolz auf viele begeisterte Volksschulkinder sein.