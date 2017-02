Trauern „lernen“: Trauercafé Güssing hilft Hinterbliebenen

01.02.2017, 20:56 Uhr

Gleiche Schicksale

"Wenn der Verstorbene geht, dann fallen die Angehörigen in ein tiefes Loch, aus dem sie oft nur mit Begleitung wieder herausfinden", erzählt Susanne Jungnikl, Moderatorin des Trauercafés. Die ausgebildete Persönlichkeitstrainerin hat auch eine Hospiz-Ausbildung absolviert und möchte den Angehörigen im Trauercafé die Möglichkeit geben, erzählen zu dürfen und für sich persönlich Wege zur Bewältigung des Schmerzes zu finden.

Trauer-Arbeit

Danach

"Die Gruppen leben davon, sich gegenseitig zu helfen. Durch das Erzählen verarbeitet man das Geschehene. Durch das Zuhören bildet sich gegenseitiges Verständnis aufgrund desselben Schicksals", erklärt Jungnikl.In der Gruppe des Trauercafés soll neben dem Erzählendürfen aber auch "gearbeitet" werden. "Auch wenn es überzeichnet klingt: Trauern kann man lernen", so die Trainerin. Sie unterscheidet dabei vier Phasen des Trauerns, in denen sie die Hinterbliebenen unterstützt. Diese reichen vom innersten Realisieren des Schicksalsschlages bis hin zur Frage, wie der Verstorbene ein Teil von einem selbst bleibt, man aber trotzdem weiterleben kann.Jeder und jede nimmt für sich persönlich etwas anderes aus dem Trauercafé mit. Für alle Teilnehmer möchte Susanne Jungnikl jedoch ein Ziel erreichen: "Ich möchte den Menschen in kleinen Schritten zeigen, wie sie mit der neuen Lebenssituation leben lernen können. Man muss akzeptieren, dass es nicht gut wird, dass aber das neue Leben trotzdem gut sein kann. Man darf für die Zukunft auch wieder Freude im Leben zulassen."Ort: Frauenberatungsstelle Güssing, Marktplatz 9/4Dauer: sechs Einheiten à zwei StundenBeginn: 9. Feber, 14.30 UhrGruppengröße: 4 bis 8 PersonenAnmeldung: 03322/43001Preis: Die Teilnahme ist kostenlos.