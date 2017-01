Charity-Glühweinstand / Motorradclub Stegersbach

05.01.2017, 06:40 Uhr

Am 27.12.2016 von 9:00 Uhr bis in den späten Abend haben uns viele Mitglieder, Freunde und Bekannte am Hauptplatz in Stegersbach besucht. Es wurde nicht nur der Glühwein verkostet sondern auch Eierspeise und Würstel genossen und einiges in die Spendenbox eingelegt ....Vor einigen Tagen wurden vom Präsidium des MC Stegersbach der Reinerlös von mehr als 2000,- € an Lea übergeben. Wie am Foto zu sehen ist, hat sie sich darüber sehr gefreut.Der Motorradclub Stegersbach dankt an dieser Stelle nochmals sehr herzlich allen Spendern!