Der neue Land Rover Discovery im Autohaus Strauss

01.12.2016, 09:07 Uhr

Das Land Rover Center Strauss in St. Michael präsentierte am 30.November die britische Traditionsmarke Landrover.

Zahlreiche SUV Fans folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit "The New Land Rover Discovery" exklusiv im Autohaus Strauss vorab zu erleben.Gernot Sieber, Marcel Hummel führten mit afrikanischen Freunden durch die spannende Präsentation.Auch das Catering von Nase siebzig stand ganz unter dem Motto "Afrika" und so konnten die Besucher neben dem Erlebnis Discovery auch besondere Snacks wie Mehlwürmer und Heuschrecken probieren.