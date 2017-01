Bocksdorf hat neuen Vizebürgermeister

25.01.2017, 20:51 Uhr

Pelzmann will für die SPÖ auch als Kandidat in die Bürgermeisterwahl im Herbst 2017 gehen. Dem Gemeinderat gehört er seit 2005 an, zuletzt war er auch Gemeindevorstand. Dieses Amt übernimmt nun Franz Pieber, sein Vorgänger als Vizebürgermeister, der bereits die fünfte Periode im Gemeinderat ist.Pelzmann ist 53 Jahre alt, hat drei Kinder und ist gelernter Elektro-Installateur.