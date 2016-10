Für drei Tage vom Regierungsbüro in die Hauskrankenpflege

03.10.2016, 22:46 Uhr

Im Bezirk Güssing war Dunst mit Gudrun Tanczos, der Leiterin der Hauskrankenpflege Süd, bei Pflegepatienten in deren Haushalten unterwegs. In Oberwart stand die Mitarbeit in "Mamas Küche" auf dem Programm, wo arbeitslose Frauen auf eine Arbeit in der Gastronomie vorbereitet werden.

Im Bezirk Neusiedl begleitete Dunst Hauskrankenpflege-Leiterin Alexandra Ritter. "Wundverbände, Körperpflege und persönliche Gespräche waren auf der Tagesordnung", berichtet Dunst. In den Bezirken Mattersburg und Eisenstadt wurden Hilfseinrichtungen für Demenzkranke besucht.Dunsts Resümee: "Nach den letzten Tagen kann ich sagen, dass die Arbeit im Pflegebereich eine wahnsinnige Herausforderung ist und neben dem fachlichen Wissen extrem viel Fingerspitzengefühl erfordert."