Knor: "Campus-Lösung" für alle Güssinger Schulen denkbar

17.01.2017, 12:00 Uhr

Welche Vorhaben gibt es 2017 in der Stadtgemeinde Güssing? Bürgermeister Vinzenz Knor im Interview.

Zum einen sind es Infrastrukturvorhaben wie der Hochwasserschutz in der Brunnengasse, der Kanal in der Faludistraße oder die weitere Straßensanierung in Rosenberg. Zum anderen werden wir uns verstärkt mit dem Thema "Volksschule neu" befassen.Es gab und gibt Gespräche über einen möglichen Neubau auf einem Teil des ehemaligen Gymnasiums-Sportplatzes. Dem muss aber das Unterrichtsministerium zustimmen. Wenn das erfolgt, können wir in die Planungs- und Vorbereitungsphase gehen.

Es wären alle Schulen in einer Art Campus-Lösung an einem Platz vereint. Das würde den Ausbau von Ganztagsmodellen erleichtern oder auch die gemeinsame Nutzung von Sportstätten.Die könnte in diesem Fall verstärkt von Vereinen genutzt werden. Vielleicht gibt es auch weitere Ideen von Bauträgern.Bis 20. Jänner können Namen für mögliche Nachfolger nominiert werden. Einige Vorschläge gibt es schon. Natürlich kommt es dann darauf, ob jemand die Bestellung auch annimmt.Der derzeitige Stiftungsadministrator hat seinen Rückzug angekündigt, über einen Nachfolger gab es verschiedene Gespräche. Als Potenziale sehe ich die Teilnahme an der geplanten Schlösserstraße, die Nutzung als Hochzeits-Location, Führungen für Kinder oder eine Attraktivierung der historischen Dauerausstellung.Ich hoffe, dass das Com Inn nach der Neuübernahme als Übernachtungsbetrieb bestehen bleibt, Wir brauchen die Betten. Im Aktivpark läuft der Restaurantbetrieb gut, bei den Zimmern gibt es Investitionsbedarf. Aber das ist Sache des Eigentümers.Die ÖVP hat gesagt, sie könne einen Sachverständigen bringen, der uns über eine mögliche Erhöhung der Parkplätze berät. Da ist aber bis jetzt noch nichts gekommen.Wir haben sowohl Förderungen für KMU als auch in Form einer Kommunalsteuer-Rückvergütung. Zum Beispiel haben zuletzt Pagro und Billa je eine Filiale eröffnet. Aber die Verkehrsanbindung ist nach wie vor ein Problem, ebenso die Situation in der Innenstadt.Nach derzeitigem Stand ja. Aber es ist noch nichts entschieden.Wir wollen den Mandatsstand (Anm.: derzeit 13 von 25) zumindest halten.