SPÖ für Reform der Pendlerpauschale

24.01.2017, 17:13 Uhr

"Das derzeitige Pendlerpauschale ist unfair und benachteiligt Arbeitnehmer, die für geringe Einkommen weite Strecken zurücklegen müssen", argumentiert NR-Abg. Jürgen Schabhüttl. Der SPÖ schwebt ein Richtwert von 12 Cent pro Kilometer und Arbeitstag vor, das als Absetzbetrag geltend gemacht werden kann. Die derzeitige Differenzierung zwischen kleiner und großer Pendlerpauschale fiele damit weg.

Eine völlige Abschaffung der Pauschale, wie von den Grünen gefordert, lehnt die SPÖ vehement ab. "Dann würden noch mehr südburgenländische Pendler in Wien und Umgebung bleiben als schon jetzt", so Schabhüttl.In der Tatsache, dass heuer auch in Wien-Favoriten das an den Hauptwohnsitz gebundene Parkpickerl eingeführt wird, sieht Sodl durchaus die Gefahr, dass sich "mehr Pendler in Wien hauptmelden". Das Land Burgenland bemühe sich daher, noch gehr geförderte Parkgaragenplätze für Landsleute zu organisieren.Die öffentlichen Verkehrsverbindungen aus dem Bezirk Güssing nach Graz seien derzeit "nicht ausreichend", weiß Sodl. Derzeit werde daher unter Arbeitnehmern und Studenten der mögliche Bedarf für mehr Graz-Verbindungen erhoben.