18.12.2016, 21:46 Uhr

Dart Club Stegersbach mit fünftem Platz

Nach acht gespielten Spielen in der 1.Klasse steht der "Dart Club Stegersbach" auf dem fünften Tabellenplatz. Die insgesamt acht Punkte setzen sich aus drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zusammen. Tabellenführer ist der Dartclub "Underdogs" aus Oberwart mit 14 Punkten.

Die ersten Spiele im neuen Sportjahr 2017 finden am 21. Jänner im "Lokal Steinbach Stüberl" gegen die "Wild Hogs" in Stegersbach statt.

