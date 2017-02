4.241 Unterschriften gegen neue Freihandelsabkommen

06.02.2017, 12:34 Uhr

Bei Volksbegehren in den Bezirken Güssing und Jennersdorf

Das Volksbegehren gegen die internationalen Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA fand in den beiden südlichsten Bezirken insgesamt 4.241 Unterstützer.Im Bezirk Güssing kamen 2.467 Eintragungen und 96 Unterstützungserklärungen zusammen. Die Beteiligung von 12,04 % war die fünfthöchste unter den sieben burgenländischen Bezirken.Im Bezirk Jennersdorf wurden 1.643 Eintragungen und 35 Unterstützungserklärungen registriert, das bedeutete eine Beteiligung von 11,69 % und Rang 6 in der Bezirksreihung.Österreichweit haben 562.551 Menschen das Volksbegehren unterschrieben, darunter 30.346 aus dem Burgenland (13,11 % der Wahlberechtigten). Damit muss das Volksbegehren in der Folge auch vom Nationalrat behandelt werden.