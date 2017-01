Forstinger sperrt Filiale in Güssing zu

18.01.2017, 01:30 Uhr

Forstinger konzentrierte sich in Güssing auf Autoersatzteile und Zubehör. "Die Depots und Aufträge unserer Kunden werden übersiedelt", so eine Unternehmenssprecherin. Forstinger verfolge das Ziel, die Anzahl der Filialen über Österreich verteilt stabil zu halten. Die ab Feber nächstgelegenen Filialen werden Fürstenfeld und Oberwart sein."Wir hoffen dass wir durch die Schließung in Güssing möglichst keine Kunden verlieren oder verärgern", heißt es von der Geschäftsführung.