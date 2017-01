Gefahrenpotenzial Kernenergie

07.01.2017, 16:33 Uhr

Güssing : Güssing |Es erschreckt mich zu lesen, dass es geplant ist dort zwei neue Reaktorblöcke zu bauen.Ein Unfall oder ein Terroranschlag in diesem Atomkraftwerk könnte sich auf uns verheerend auswirken. Kein Wunder wenn viele Menschen in Furcht leben.Laut einem Bericht, der im Auftrag der UNO erstellt wurde, sollen in Tschernobyl nur 4000 Todesfälle als unmittelbare Folge der Strahlenkrankheit gelten. Früher war meist von 15.000 bis 30.000 Toten die Rede. Die New York Times schrieb am 8. September 2005 in einem Leitartikel, dass der UNO-Bericht von verschiedenen Umweltschutzgruppen scharf angegriffen wurde und als tendenziöser Versuch, das Gefahrenpotenzial der Kernenergie zu verharmlosen, bezeichnet wurde.

Der Unfall von Tschernobyl und in Fukushima zeigt, dass der Mensch ohne göttliche Anleitung unfähig ist, sich richtig um die Erde zu kümmern – so sehr er sich auch bemühen mag (Jeremia 10, 23). In der Zeitschrift Erwachet wird ein Überlebender zitiert, der seiner Hoffnung mit den Worten Ausdruck verleiht: „Wir freuen uns auf die Zeit, wo sich die Landschaft unserer geliebten Heimat bei Tschernobyl wieder regenerieren und Teil eines wunderschönen Paradieses wird.“