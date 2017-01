Öko-Auszeichnung für Wasserverband Unteres Lafnitztal

18.01.2017, 21:59 Uhr

Der Auszeichnung voran gingen praxisorientierte Workshops, in denen der effiziente Einsatz von Ressourcen und Energie im Mittelpunkt stand. "Ökoprofit trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und laufende Kosten einzusparen", erklärt Verbandsobmann Franz Kazinota, Bürgermeister von Neustift.Der Wasserverband Unteres Lafnitztal mit Sitz in Heiligenkreuz versorgt 30.000 Einwohner in 18 Gemeinden und 46 Ortschaften der Bezirke Jennersdorf und Güssing mit Trinkwasser. Er betreibt zwei Wasserwerke, 32 Brunnen und acht Hochbehälter.