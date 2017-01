Südburgenländische Hotels mit hoher Gästezufriedenheit

18.01.2017, 15:19 Uhr

Viele Weiterempfehlungen

Das Larimar in Stegersbach erzielte aus rund 1.500 Bewertungen einen Durchschnittswert von 5,8 bei möglichen 6,0 Sonnen und landete mit einer Weiterempfehlungsrate von 99 % auf Platz 5 in der Burgenland-Wertung.

Dahinter rangiert mit ebenfalls 5,8 Sonnen und einer Weiterempfehlungsrate von 100 % das "Puchas plus" in Grieselstein.Das Allegria in Stegersbach erhielt ebenfalls 5,8 der möglichen 6,0 Sonnen. Die Weiterempfehlungsrate von 98 % bedeutete Platz 7 in der Burgenland-Rangliste.In ganz Österreich wurden 87 Hotels mit dem Holiday Check Award ausgezeichnet.